شكرا لقرائتكم خبر اتفاق لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع 70 شركة تعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمساهمة في ضمان جودة التعليم المدرسي، ولتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» خلال 2021 - 2022م، اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي، مع 70 شركة تعليمية بجميع المناطق.

ويتأكد الاعتماد المدرسي باستيفاء المدرسة معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر بوصفه نهجا في ممارسة المدرسة اليومية.

وعقد مركز «تميز» خلال الفترة الماضية 5 لقاءات تعريفية اختتمت أخيرا، شملت جميع مناطق المملكة، كان الهدف منها نشر ثقافة الاعتماد المدرسي، الذي يهدف إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية.

وتضمنت اللقاءات التي استهدفت الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والعالمي في جميع إدارات التعليم، عددا من الجلسات تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي ودورته ومعاييره والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي.

عدد الشركات التعليمية







21 شركة في الرياض



22 بمنطقتي مكة والمدينة



11في المنطقة الشرقية



7 بحائل وتبوك والجوف والشمالية



9 بعسير وجازان ونجران والباحة



تضم 1035 مجمعا وفرعا تعليميا