لقاء افتراضي مفتوح حول سينما المرأة غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأفلام لقاء مفتوحا حول سينما المرأة، غدا، تلتقي فيه بصناع الأفلام والمهتمين بحضور المرأة السعودية في هذا القطاع الإبداعي، الذي سيقام افتراضيا عند السادسة مساء.

ويتناول اللقاء محاور متعددة، أهمها حضور المرأة في السينما المحلية كموضوع، وإسهامها كصانعة أفلام، وأثر ذلك على دور المرأة في المجتمع، إضافة إلى نقاش مفتوح حول أبرز التحديات والممكنات للمرأة السعودية في قطاع الأفلام، وعرض ومناقشة نتائج الدراسات حول مهارات صناعة الأفلام بالمملكة من منظور نسائي، وواقع تمثيل المرأة السينمائي في مجال تحت خط الإنتاج بهوليوود عبر 100 فيلم أمريكي، ولطرح الحلول والمقترحات الداعمة لحضور فاعل لسينما المرأة في المملكة، إلى جانب استعراض قصص نجاح صانعات الأفلام المحليات وأثرهن على التحفيز.

يأتي ذلك، ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأفلام على تنظيمها مع المهتمين والعاملين في قطاع الأفلام بالمملكة، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع السينمائي، سعيا إلى الارتقاء بالقطاع، وحرصا على مناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم.