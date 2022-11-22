شكرا لقرائتكم خبر لقاء افتراضي مفتوح حول سينما المرأة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول اللقاء محاور متعددة، أهمها حضور المرأة في السينما المحلية كموضوع، وإسهامها كصانعة أفلام، وأثر ذلك على دور المرأة في المجتمع، إضافة إلى نقاش مفتوح حول أبرز التحديات والممكنات للمرأة السعودية في قطاع الأفلام، وعرض ومناقشة نتائج الدراسات حول مهارات صناعة الأفلام بالمملكة من منظور نسائي، وواقع تمثيل المرأة السينمائي في مجال تحت خط الإنتاج بهوليوود عبر 100 فيلم أمريكي، ولطرح الحلول والمقترحات الداعمة لحضور فاعل لسينما المرأة في المملكة، إلى جانب استعراض قصص نجاح صانعات الأفلام المحليات وأثرهن على التحفيز.يأتي ذلك، ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأفلام على تنظيمها مع المهتمين والعاملين في قطاع الأفلام بالمملكة، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع السينمائي، سعيا إلى الارتقاء بالقطاع، وحرصا على مناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم.
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