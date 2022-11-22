شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لدعم المحتوى الثقافي بالخطوط السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الخطوط السعودية، لدعم المحتوى الثقافي وتعزيزه في مقرات وخدمات مجموعة الخطوط السعودية، عبر مبادرات متعددة.

وجرت مراسم التوقيع في جدة، حيث مثل الوزارة نائب وزير الثقافة حامد فايز، في حين مثل المؤسسة، المدير العام لمجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العمر.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في تطوير المحتوى الثقافي لإثراء تجربة المسافر، وذلك خلال تعزيز حضور الثقافة السعودية في عدد من الخدمات المقدمة من مجموعة الخطوط السعودية للركاب والمسافرين، وتعزيز تجربة المسافر بمحتوى ثقافي متنوع يشمل كل القطاعات الثقافية، منها فنون الطهو، والتراث، والأزياء، وذلك سعيا لنشر ثقافة المملكة الثرية عبر نطاق عالمي، بالاستفادة من الشبكة العالمية لمجموعة الخطوط السعودية.