تقويم تدريبي للأبحاث بجامعة الأميرة نورة

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ويحتوي البرنامج على 25 نشاطا تدريبيا متنوعا، منها: ورش عمل ومحاضرات وندوات؛ صممت لتلبية تطلعات ومتطلبات الباحثين بناء على الإحصاءات والاستطلاعات السنوية التي يقوم بها مكتب التدريب والتطوير، لتضم هذا العام أربع حزم تدريبية مختصة في المجالات التالية: منهجيات البحث العلمي، وعلم البيانات في الأبحاث الصحية، وبحوث العلوم الطبية، وأبحاث نمط الحياة والصحة. تقام حضوريا وافتراضيا في فترات مختلفة؛ لتتناسب مع أوقات واحتياجات المتدربين، منفذة من قبل خبراء مختصين في مجال الأبحاث الصحية من جهات مختلفة.ويأتي ذلك في إطار اهتمام مركز العلوم الصحية بتنمية الأبحاث العلمية، وسعيا في تأسيس قاعدة رصينة لخدمة الأبحاث العلمية، ودعم ازدهار المعرفة وفقا لتوجهات الجامعة ومستهدفات الرؤية 2030.
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