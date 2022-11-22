7 حالات تقود الطفل لخطر الانحراف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين كفلت أنظمة المملكة للطفل حقوقه وحمايته من كل أشكال الإيذاء، أكد نظام حماية الطفل على اعتبار الطفل معرضا لخطر الانحراف في عدد من الحالات، منها: ممارسة التسول أو أي عمل، اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. ويهدف نظام حماية الطفل إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال، كما يضمن حقوقه وتوفير الرعاية اللازمة له، خلال التأكيد على التدابير التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه، وحمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، إضافة إلى ضمان حقوق الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له، وأخيرا نشر الوعى بحقوقه وتعريفه بها، خاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. وفيما يلي عرض لـ7 حالات تعرض الطفل لخطر الانحراف. حالات تعرض الطفل للانحراف





ممارسة التسول أو أي عمل



اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية



اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت



خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته



تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا



اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية



قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات



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