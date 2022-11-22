إدراج موضوعات الملكية الفكرية في مناهج التعليم العام

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ويرتكز مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية على تضمينها في الكتب المدرسية المتنوعة، مع مراعاة الخصائص العمرية للطالب، ومستوى قدراته واستعداداته، والتوازن بين الأفكار النظرية والممارسة العملية، إضافة إلى التسلسل المنطقي للموضوعات، والتكامل بين المواد الدراسية.ويتضمن مشروع تعليم الملكية الفكرية تعزيز الأنشطة والمبادرات الداعمة بالشراكة بين الهيئة والوزارة، وذلك من خلال تفعيل عدد من المبادرات الفرعية.
المبادرات الفرعية تشمل:
- برنامج تدريب المعلمين المنعقد بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية الكوري
- برنامج بناء القدرات لمعدي المناهج من مركز تطوير المناهج
- تزويد المعلمين بأحدث طرق تعليم الملكية الفكرية
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