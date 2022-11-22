إدراج موضوعات الملكية الفكرية في مناهج التعليم العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار؛ أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع وزارة التعليم عن البدء في تنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية؛ لتطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة، وتوظيفها في الحياة اليومية، وتنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

ويرتكز مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية على تضمينها في الكتب المدرسية المتنوعة، مع مراعاة الخصائص العمرية للطالب، ومستوى قدراته واستعداداته، والتوازن بين الأفكار النظرية والممارسة العملية، إضافة إلى التسلسل المنطقي للموضوعات، والتكامل بين المواد الدراسية.

ويتضمن مشروع تعليم الملكية الفكرية تعزيز الأنشطة والمبادرات الداعمة بالشراكة بين الهيئة والوزارة، وذلك من خلال تفعيل عدد من المبادرات الفرعية.

المبادرات الفرعية تشمل:

