مناقشة تطوير حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية

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وتضمنت الورشة عرض تطوير حوكمة البيانات الجيومكانية على المستوى الوطني وتحديد المسؤوليات حسب إطار الأمم المتحدة UN-GGIM وكذلك ما جرى تطويره على الخدمات وقواعد البيانات الرقمية الجيومكانية والنموذج والقاموس والدليل الخاص بالبيانات الجيومكانية، إلى جانب استعراض نتائج استبيان خدمات المركز الجيومكاني الوطني؛ الذي تم فيه تقييم مدى توقعات القطاع الجيومكاني من المركز الجيومكاني الوطني بمشاركة 35 جهة حكومية.واستعرض الدكتور أنجو سيمونس من منظمة اتحاد المعلومات الجيومكانية OGC التعاون بين الهيئة والمنظمة لتطوير المواصفات والمعايير الوطنية وسياسات النشر والتصنيف والترخيص لاستخدام البينات الجيومكانية الوطنية، وشارك في الورشة عدد من مسؤولي وخبراء وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الجيومكاني.
ودعا رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد آل صايل جميع المتخصصين في القطاع إلى العمل سويا لتبادل الأفكار والرؤى لتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة ليكون داعما للأمن والاقتصاد والتنمية الوطنية.
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