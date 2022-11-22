شكرا لقرائتكم خبر بسمة الردادي.. مبتعثة تتفوق في عالم التجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت المبتعثة السعودية بسمة الردادي حديث الأوساط العلمية المرتبطة بالتجميل ومستحضراته من خلال بحث علمي عن لبان المر ودوره في الاستخدامات التجميلية، حيث دعيت لتقديم بحثها في قمم عالمية متخصصة مثل القمة العالمية للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والقمة العالمية للعناية الصحية والمستشفيات.

وحققت المبتعثة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدراسة الماجستير في جامعة جوسون في كوريا الجنوبية المدربة نجاحا في مجال التجميل وصناعة المستحضرات التجميلية بورقة علمية قدمتها بعنوان الخصائص البيوكيميائية والاستخدامات التجميلية لنبات المرّة ونبات لبان المر(لبان الذكر) نشرت الورقة مجلة mdpi العلمية، والتي لاقت صدى كبيرا من العديد من الجهات العالمية.

وتخرجت بسمة من الكلية التي تعينت بها بنفس العام 2010 ثم واصلت العمل كمدربة في قسم التجميل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، ثم تم ابتعاثها لاستكمال دراسة البكالوريوس من جامعة يونغ سان في دولة كوريا الجنوبية، وحاليا تواصل دراستها للحصول على الماجستير من جامعة Chosun University في كوريا الجنوبية في مجال التجميل وصناعة المستحضرات التجميلية.

تحدثت بسمة عن الورقة العلمية والتي قدمتها بناء على تجارب وتحاليل علمية على الخصائص التجميلية والعلاجية للنباتات في المملكة. وأكدت أن البحث تطرق للقيمة الاقتصادية للدول المصدرة لمثل هذه النباتات التي تعتبر ذات فاعلية في مجال الطب والتجميل كالمملكة.

وأضافت «أعتبر محظوظة أن كنت متدربة ومدربة في نفس الكلية وحققت نجاحا في مجال تخصصي وبإذن الله أتطلع لدراسة الدكتوراه في هذا المجال الهام والذي يترجم رؤية المملكة الطموحة التي تدعم فتيات الوطن وتمكنهن من التميز في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل السعودي، ولعل مجال صناعة المستحضرات التجميلية مجال واعد ونحن بالمملكة لدينا موارد طبيعية ذات خصائص تجميلية مثل شجرة المر واللبان وسنكون من الدول المصدرة لأهم المكونات التجميلية.

أهمية نبات المرة ونبات لبان المر:

• ارتفاع قيمتهما العلاجية والتجميلية.

• يمنعان الشيخوخة وحب الشباب.

• يمنعان البقع مع تعزيز رطوبة البشرة وليونتها.

• يظهران خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

• يعملان على تحسين صحة الإنسان بشكل كبير.

هذه النتيجة حظت باهتمام شركات التجميل العالمية.