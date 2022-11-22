ملخص مباريات المونديال 2.. إنجلترا تقسو على إيران وهولندا تخطف السنغال

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انتهت منافسات اليوم الثاني من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتي يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت 3 مباريات لم تخلو من الإثارة والمتعة والغزارة التهديفية.

وشهدت المباريات اليوم الثلاثة حالة كبيرة من الإثارة خصوصا فى مواجهة إنجلترا وإيران التى شهدت غزارة تهديفية، بينما مواجهة هولندا حضرت الندية لكن العملاق الأوربي حسمها فى النهاية، وفى لقاء أمريكا وويلز خطف نجل جورج ويا والنجم جاريث بيل كل الأنظار.

إنجلترا تقسو على إيران

وفى أول لقاءات اليوم، حقق منتخب إنجلترا فوزًا عريضًا على منافسه منتخب إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وشهدت المباراة، تعرض علي رضا بيرانواند حارس مرمى إيران لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده ضد إنجلترا في الدقيقة السابعة بعد كرة مشتركة مع روزبه جشمي زميله في الفريق.

سجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من جود بيلينغهام فى الدقيقة 35، وبوكايو ساكا فى الدقيقتين 43 و62 ورحيم سترلينيغ فى الدقيقة 46، وماركوس راشفورد فى الدقيقة 71، وجاك جريليتش فى الدقيقة 90، فيما سجل هدفي إيران مهدي طارمي فى الدقيقتين 65 و113.

هولندا تخطف السنغال

وفى المباراة الثانية التى أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولي، حقق منتخب هولندا فوزا غاليا على نظيره السنغالي، مساءالإثنين، بنتيجة 2-0.

وجاء الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب كودي جاكيو، بعد عرضية من دي يونج حولها اللاعب لداخل شباك السنغال، بينما سجلت هولندا الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 عن طريق اللاعب دافي كلاسين بعدما استغل كرة عائدة من الحارس ميندي ليسكنها في الشباك.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب هولندا أول 3 نقاط، ليحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الإكوادور، بينما بقي السنغال وقطر بدون نقاط.

معركة أمريكا وويلز

وفى ختام مباريات اليوم، تعادل المنتخب الأمريكي مع نظيره الويلزي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وسجل هدف المنتخب الأمريكي تيموثي ويا فى الدقيقة 36، بينما تعادل منتخب ويلز عن طريق النجم جاريث بيل من ركلة جزاء فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة يحصل كل منتخب على نقطة وحيدة، ويجعل المنتخب الإنجليزي يحلق فى صدارة المجموعة بعد فوزه العريض اليوم على إيران بنتيجة 6-2 الذى أصبح يتذل الترتيب حاليًا.

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Source akhbaar24

