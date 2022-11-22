“الصندوق العقاري”: استكمال إجراءات بيع العقار المرهون يتطلب دفع المتأخرات

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أكد صندوق التنمية العقارية، أن استكمال إجراءات المبايعة للعقار المرهون لدى الصندوق يتطلب سداد كامل المتأخرات التي توجد عليه.
وأوضح الصندوق، أن صرف النقد للمُستفيد من خيار تمويل البناء الذاتي يكون على دفعات من خلال الممول العقاري بحد أقصى خمس دفعات.
ولفت إلى أنه يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء، وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها، كما يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة.
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Source akhbaar24
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