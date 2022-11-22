“إحكام” تكشف عن آلية طلب التعديل الشكلي في صكوك الاستحكام عبر المنصة

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كشفت أمانة لجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” عن آلية طلب التعديل الشكلي في صكوك الاستحكام عبر المنصة.
وأضافت “إحكام” أن طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) فـي 1441/3/25هـ، التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام ومنها، إضافة المساحة الإجمالية، وتعديـل الحـدود، أو الأطـوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديـل التأثيـر فـي المساحة، أو الأطوال بالزيـادة، أو التأثير على المجاورين، وإضافة السجل المدني لمَن دوّن فـي صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، وإضافة السجل المدني لمَن لم يدوّن في صكه رقم حفيظة، وتعديل رقم السجل المدني، وتعديل الاسم أو اللقب، وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافـة أو تعديـل: عـرض الشـارع، أو رقـم المخطـط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي، وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
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Source almnatiq
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