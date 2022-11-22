“هنا المونديال 3”.. 4 مباريات مثيرة أبرزها مواجهة الأخضر والأرجنتين

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تستمر منافسات مونديال قطر 2022، المحدد له الإقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتي 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم إقامة 4 مباريات قوية من المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتتواصل الندية والإثارة، مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، أربع مباريات في اليوم الثالث من مونديال قطر.

السعودية والأرجنتين

يستهلُّ المنتخب السعودي مشوارَه الكروي في نهائيات مونديال بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة المنتخب الأرجنتيني فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل الذى يتسع إلى 80 ألف متفرج وذلك فى إطار منافسات المجموعة الثالثة من المونديال.

تونس والدنمارك

ويستهل المنتخب التونسي مشواره فى المونديال عندما يواجه منتخب الدنمارك فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية الذى يتسع إلى 40 ألف متفرج، وذلك فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من المونديال.

المكسيك وبولندا

وفى نفس مجموعة الأخضر، يلتقي المنتخب المكسيكي نظيره البولندي فى تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة على ملعب 974 الذى يتسع إلى قرابة 40 ألف مشجع.

فرنسا وأستراليا

ويواجه منتخب فرنسا “حامل اللقب” نظيره الأسترالي فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب الذى يتسع إلى 40 ألف مشجع، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

جدير بالذكر أنه لأول مرة تسضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.



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Source akhbaar24

