واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور إلى جهات الاتصال

︎

.

المناطق_متابعات

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن ميزة جديدة في تطبيق التواصل الفوري الأكثر استخدام في العالم “ واتساب”.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، واتساب أضاف ميزة جديدة سهلت من عملية تحويل الدردشات إلى جهات اتصالك.

وأضاف في السابق لم تكن هذه الميزة متاحة، وحاليا بالإمكان يمكن تحويل الصورة مع الكلام والدرشات لجهات الدردشات وتحويلها للإرسال لجهات الاتصال بسهولة.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات تهكير واختراق في تطبيق التواصل الفوري واتساب”.

وقال الحربي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحذر ينشط حالياً هكرز ينشرون روابط مزوره تدعي انها لقروبات واتساب ومجرد الدخول لها وإدخال بياناتك يتم اختراق حسابك ونشر الرابط من حسابك واختراق جهات اتصالك”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

