قبل الموقعة المنتظرة.. أرقام وحقائق من مواجهة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم

︎

.



يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المنتخب السعودي، في كأس العالم لكرة القدم في الدوحة ضمن المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد لوسيل، الذي يسع لـ80 ألف متفرج.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16 لا سيما أنه يقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

وتأمل الجماهير أن يتمكن المنتخب السعودي من تقديم مونديال للتاريخ رغم صعوبة المهمة أمام رفاق ليونيل ميسي، وكذلك زملاء روبرت ليفاندوفيسكي، وأيضًا أمام المنتخب المكسيكي صاحب الباع الطويل في المونديال..

حقائق وأهم الإحصاءات:

تخوض الأرجنتين نهائيات كأس العالم للمرة 18 فيما تلعب السعودية للمرة السادسة والثانية على التوالي.

فازت الأرجنتين باللقب مرتين في 1978 و1986، كما احتلت المركز الثاني في نسخة إيطاليا 1990 ونسخة البرازيل قبل ثماني سنوات.

ووصلت الأرجنتين إلى دور 16 في آخر ظهور لها في 2018، قبل أن تخسر 4-3 أمام فرنسا الفائزة باللقب في النهاية.

وتوجت الأرجنتين بلقب كأس كوبا أمريكا العام الماضي بفوزها على البرازيل المضيفة على استاد ماراكانا الشهير.

وخسرت السعودية (5-صفر) أمام روسيا المضيفة في المباراة الافتتاحية عام 2018 ثم 1-صفر أمام أوروجواي قبل أن تهزم مصر 2-1 في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

– المواجهات السابقة:



وشهد تاريخ منافسات كرة القدم بين المنتخب السعودي ومنتخب الأرجنتين إقامة ثلاث لقاءات ودية، ولقاء رسمي وحيد، حيث خدمت النتائج المنتخب الأرجنتين، بواقع فوزين وتعادلين، إذ استقبلت فيها شباك المنتخب السعودي 7 أهداف، في حين تلقَّى مرمى المنتخب الأرجنتيني 3 أهداف فقط.

وكان أول لقاء يجمع بينهما عام 1988م في مباراة ودية ببطولة كأس أستراليا الذهبية، التي انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2 )، ثم تبعه لقاء آخر في البطولة نفسِها التي تحدد المركز الثالث، وانتهى لصالح المنتخب الأرجنتين بنتيجة (2 – 0).

بينما لعب المنتخبان أولَ لقاء رسمي بينهما في نهائي كأس الملك فهد للقارات عام 1992م وانتهت لصالح المنتخب الأرجنتيني 3-1، بينما كان آخر لقاء بينهما عام 2012م في لقاء ودي أقيم بالعاصمة الرياض وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

