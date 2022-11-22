بينهم مواطنتان أمام أحد المساجد.. ضبط عدد من المتسولين في القصيم (فيديو)

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تمكنت الجهات الأمنية، من رصد وضبط عدد من المتسولين في منطقة القصيم خلال تسولهم بالأماكن العامة وأمام المساجد.

وجرى ضبط مواطن لقيامه بالتسول واستعطاف المارة أمام المحطات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مواطنة لتسولها أمام أحد المساجد.

ونجحت الجهات الأمنية أيضاً في ضبط مواطنة خلال تسولها عبر استعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم منه.



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Source akhbaar24

