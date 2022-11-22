أرقام قياسية حققها الأخضر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السعودية وأنحاء العالم، صوب ملعب لوسيل، في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، لخوض الأخضر أولى مبارياته في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، أمام المنتخب الأرجنتيني.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم، بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وتعد هذه هي المشاركة السادسة له في كأس العالم بعد 5 مشاركات سابقة بداية من 1994 وآخرها مونديال 2018.

ولعب المنتخب الوطني 16 مباراة خلال مشاركته الخمس الماضية في كأس العالم، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات فقط وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الهزيمة خلال 11 لقاء.

أرقام قياسية

وحقق المنتخب السعودي العديد من الأرقام القياسية في كأس العالم، لعل أبرزها وصول إلى المرة السادسة في تاريخ للمونديال ليتساوى بهذا مع منتخبي تونس والمغرب.

– مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الجنوب إفريقي في فرنسا 1998 هي أكثر مباراة شهدت احتساب ركلات جزاء في تاريخ مباريات العرب في كأس العالم بواقع ثلاث ركلات، وتتساوى على القمة تاريخيًا مع مباراة إنجلترا والكاميرون في إيطاليا 1990 والدنمارك وإسبانيا في المكسيك 1986.

– السعودية هي المنتخب العربي الوحيد الذي لعب المباراة الافتتاحية لأي كأس عالم عبر التاريخ، وكانت ضد روسيا في النسخة الأخيرة وانتهت بفوز أصحاب الأرض (5-0).

-السعودي خليل الغامدي هو الحكم العربي الأكثر إشهارًا للبطاقات في مباراة واحدة في كأس العالم، بواقع عشر بطاقات منوعة، منهم تسع بطاقات صفراء وطرد مباشر، وكان ذلك في مواجهة تشيلي وسويسرا في جنوب إفريقيا 2010.

المنتخب السعودي هو الأكثر خبرة بين كافة المنتخبات العربية في كأس العالم، حيث خاض 16 مباراة في كافة النسخ التي لعبها حتى الآن، بينما تتساوى العراق والكويت والإمارات في المركز الأخير بثلاث مباريات.

السعودي فهد الغشيان هو أصغر عربي يسجل في تاريخ كأس العالم عن عمر 20 عامًا و11 شهرًا ويوم واحد فقط، وكان هذا هو الهدف الوحيد للمنتخب السعودي في تاريخه في مباريات خروج المغلوب وجاء في السويد في دور الـ 16 من نسخة الولايات المتحدة 1994.

السعودي يوسف الثنيان هو أكبر عربي نجح في هز الشباك في كأس العالم بالتاريخ، عن عمر 34 سنة وسبعة أشهر وستة أيام، وجاء من ركلة جزاء أمام جنوب إفريقيا في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بنسخة فرنسا 1998.



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Source akhbaar24

