شكرا لقرائتكم خبر بيع اللحوم في مطابخ مكة بالوزن بدلا من «النفر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أمس إطلاق مبادرة تحمل اسم «بالميزان»، ليكون البيع بالوزن بدلا من مصطلح «النفر» المتعارف عليه، والسائد في بيع اللحوم المطهوة حاليا، ويتم استخدامه دون أي ضابط لهذا المسمى، ما يجعل المستهلك في حالة تذمر وحيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.

واشترطت المبادرة توفير ميزان الكتروني بكل منشأة يتم وضعه أمام المستهلك؛ بحيث يكون الطلب بالوزن حسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري، وإعطاء مزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة مختلطة بعظم وأحشاء وخلافه.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي إن من مميزات هذه المبادرة: زيادة الثقة بين البائع والمشتري، وتحديد الكمية العادلة للمستهلك، إذ إن استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهوة هو المتبع في غالب دول العالم، علاوة على أن البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة، وإضفاء شفافية وثقة دائمة على كل الأطراف. ودعت الأمانة أصحاب المنشآت التي تقوم ببيع اللحوم المطهوة بما يسمى (النفر/ الفرد)، إلى التعاون معها في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع، خلال قيامهم بتحديد كمية اللحم المطهو بالجرام بدلا من (النفر)، وتحديد السعر، ويتم إبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام.

ووفقا للمبادرة يحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب في شرائها في حينه، مع الأخذ في الحسبان أن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق، داعيا المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهوة، بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذه المبادرة، إذ حددت الأمانة مهلة ثلاثة أشهر كفترة توعوية قبل التطبيق الإلزامي للمنشآت.

أهم مميزات المبادرة

• زيادة الثقة بين البائع والمشتري

• تحديد الكمية العادلة للمستهلك

• استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهوة

• البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة

• إضفاء شفافية وثقة دائمة على كل الأطراف