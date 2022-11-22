المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل يناقش 90 ورقة علمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في جامعة الفيصل بالرياض، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، 90 ورقة علمية يقدمها باحثون مختصون في الإعاقة من 30 دولة.

ويستقطب المؤتمر في نسخته السادسة جمعا علميا دوليا سينطلق إلى آفاق علمية رحبة لإحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة، ليكون مؤتمرا استثنائيا متميزا يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة، ويسهم في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، كما يتوافق المؤتمر مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة، ومنها تهيئة جميع المرافق والبنية التحتية لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الرياضات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتحسين نمط حياتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم، واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ومدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تفعيل الصحة الرقمية.

وسيصاحب المؤتمر بجانب الجلسات الرئيسة وورش العمل والمحاضرات العلمية، معارض مصاحبة عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة والشركاء، والشركات المختصة ذات الصلة.

ويتزامن حفل افتتاح المؤتمر مع تسليم جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة للفائزين بها، التي تهدف إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في خدمة قضية الإعاقة والمعوقين، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال أبحاث الإعاقة، وكذلك التعرف على واقع البحث العلمي في مجال الإعاقة، وإبراز دور القطاع الخاص وشركاء المركز في دعم الأبحاث العلمية وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

ماذا يعرض المشاركون؟

- نتائج بحثية لجوانب قضايا الإعاقة بين البحث والتطبيق تشمل:







الجانب الصحي



الجانب التربوي والتأهيلي



الخدمات المساندة



التكامل التقني والابتكار



الإعلام والإعاقة



- قضايا التمكين بين الطفولة والشباب التي تشمل أيضا البرامج الانتقالية

- تكامل القطاعات (مبادرات وبرامج وطنية)

- التكامل التقني والابتكار، والوصول الشامل