السعوديون الذكور أكثر من الإناث بـ365 ألفا

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ويزداد هذا الفارق إلى 3.68% للسكان السعوديين في الفئة العمرية بين 20-24 عاما. وأظهرت الإحصائيات أن الفئة العمرية الوحيدة التي يزيد فيها عدد السعوديات عن عدد السعوديين هي لمن أعمارهم 65 عاما فأكثر، حيث يزيد عدد السعوديات فيها بـ16407 (1.72%).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء حتى منتصف 2021م أن عدد السكان السعوديين الذكور يزيد على عدد الإناث بنسبة 1.78% ما يمثل 365.364 ألف سعودي زيادة على عدد الإناث السعوديات.ويزداد هذا الفارق إلى 3.68% للسكان السعوديين في الفئة العمرية بين 20-24 عاما. وأظهرت الإحصائيات أن الفئة العمرية الوحيدة التي يزيد فيها عدد السعوديات عن عدد السعوديين هي لمن أعمارهم 65 عاما فأكثر، حيث يزيد عدد السعوديات فيها بـ16407 (1.72%).

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