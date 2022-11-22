صيانة خزانات المعتكفين بالحرم وترتيب مواقعها

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وبين أن وكالة الرئاسة تدرس وضع لوحات إرشادية في مداخل قبو توسعة الملك فهد، موضحة بها أرقام الخزانات ومواقعها، مؤكدا أن عملية التطوير مستمرة لتعزيز جودة الخدمات التوجيهية خلال موسم رمضان.من جهة أخرى تعتزم وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية إقامة حزمة من الدورات التدريبية في المجال الإعلامي التخصصي. وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية أحمد الوذيناني أن الدورات التي ستقيمها الوكالة هي دورة تصميم الإنفوجرافيك الإعلامي، والتي تتضمن مجموعة من المحاور أبرزها تعريف المشاركين بالإنفوجرافيك وأنواعه وكيفية جعل الإنفوجرافيك مميزا، ودورة مهارات الكتابة الصحفية والمنبرية ومن محاورها معرفة الفرق بين المقال الصحفي والأدبي، وخطوات كتابة المقال ومعرفة فنون الكتابة الصحفية، ودورة تحرير الخبر الصحفي ومن أبرز محاورها معرفة كيفية كتابة الخبر الصحفي، أنواع الخبر الصحفي ومكوناته، ودورة التصوير الاحترافي التي تتضمن محاور عدة أبرزها التعرف على أسس وقواعد التصوير الفوتوغرافي.
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