إنجاز المرحلة الأولى من مداخل ومخارج جدة التاريخية

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وشمل التنظيم تخصيص أماكن لتحميل وتنزيل البضائع للمحال التجارية في المنطقة الواقعة أمام المدخل الرئيس لمدارس الفلاح «برحة المظلوم»، إضافة إلى الشارع المحاذي للمدرسة من الجهة الجنوبية، فيما جرى تنظيم حركة المركبات في اتجاه واحد من الطريق المحاذي بمدرسة الفلاح وسوق البدو والمدخل الشمالي لسوق العلوي انتهاء بباب شريف، كذلك الطريق المار بوسط باب مكة من خلال وضع نقاط «مراقبة « على المداخل والمخارج لمنع المركبات المخالفة من عكس اتجاه الطرقات المشار إليها، وإلزام المركبات بالوقوف حسب تعليمات المرور في المواقف الطولية والموازية مع منع الوقوف المزدوج، إلى جانب تخصيص أماكن آمنة لممرات المشاة وعربات «الجولف» في تلك المنطقة بوضع حواجز حديدية متحركة لتفصل بين حركة السيارات والمشاة للحفاظ على سلامتهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وزارة الثقافة في تنفيذ المرحلة الأولى من تنظيم مداخل ومخارج جدة التاريخية المعنية بحركة المرور والمشاة في عدد من الشوارع المحيطة، والمتمثلة في منطقة باب مكة، بهدف تسهيل انسيابية حركة المشاة والسيارات ومنع الباعة المتجولين والمفترشين المخالفين للأنظمة من دخول المنطقة تجنبا للازدحام.وشمل التنظيم تخصيص أماكن لتحميل وتنزيل البضائع للمحال التجارية في المنطقة الواقعة أمام المدخل الرئيس لمدارس الفلاح «برحة المظلوم»، إضافة إلى الشارع المحاذي للمدرسة من الجهة الجنوبية، فيما جرى تنظيم حركة المركبات في اتجاه واحد من الطريق المحاذي بمدرسة الفلاح وسوق البدو والمدخل الشمالي لسوق العلوي انتهاء بباب شريف، كذلك الطريق المار بوسط باب مكة من خلال وضع نقاط «مراقبة « على المداخل والمخارج لمنع المركبات المخالفة من عكس اتجاه الطرقات المشار إليها، وإلزام المركبات بالوقوف حسب تعليمات المرور في المواقف الطولية والموازية مع منع الوقوف المزدوج، إلى جانب تخصيص أماكن آمنة لممرات المشاة وعربات «الجولف» في تلك المنطقة بوضع حواجز حديدية متحركة لتفصل بين حركة السيارات والمشاة للحفاظ على سلامتهم.

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