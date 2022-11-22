وزارة الدفاع تطلق مشروع نظام الموارد المركزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز أمس مشروع نظام الموارد المركزي «تميّز»، ومشروع مركز بيانات «ERP» والخدمات التقنية المشتركة المقدمة من خلاله، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله العلويط، ومدير الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة عبدالرحمن الحسيني، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيب، وعدد من كبار قادة أفرع القوات المسلحة.

وأكد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز صنداح السهلي تم المشروع سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع.

تلا ذلك، عرض مرئي عن مبادرة «تميّز» التي تعد إحدى أهم مخرجات برنامج تطوير الوزارة الدفاع، التي تهدف إلى نقل الوزارة من النموذج التشغيلي الحالي إلى النموذج التشغيلي المعتمد، من خلال توحيد وأتمتة الإجراءات في الموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، والإمدادات، والصيانة.

وأشار الدكتور خالد البياري، أهمية مبادرة «تميز» بوصفها إحدى دوافع التحول الرقمي في وزارة الدفاع التي تعد من أوائل الوزارات تطبيقا للأنظمة التقنية الإدارية في المملكة، مبينا أن رؤية المبادرة تعتمد على تعزيز دور وزارة الدفاع كقوة عسكرية مشتركة وموحدة من خلال توفير أفضل الأنظمة لخدمتها وتنمية قدراتها.

أهداف مبادرة «تميز»

• توحيد الخدمات التقنية والرقمية داخل الوزارة.

• إنشاء بنية تقنية حديثة تسهم في توفير الأدوات.

• تعزيز الإنتاجية وتنظيم الأعمال.

• توفير الوقت والجهد وزيادة الدقة والتقليل من الأخطاء.

• تحقيق مستوى عال من التكامل.

• رفع الاعتمادية على البيانات والمعلومات.