شكرا لقرائتكم خبر 5 ملايين زائر لبوابة ناجز شهريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضحت وزارة العدل أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها «القضاء - التنفيذ - العقارات - الوكالات والإقرارات - الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص» وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.وشهدت البوابة أخيرا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين «مواطنين - مقيمين - زائرين - قطاع الأعمال» إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.
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