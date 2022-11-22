الفيصل يطلع على استراتيجية غرفة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة. وبارك لرئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل وأعضاء المجلس، بمناسبة اختيارهم لغرفة مكة المكرمة خلال الدورة 21، متمنيا لهم التوفيق والسداد. بدوره قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر لغرفة مكة المكرمة، ولكافة القطاعات التجارية والاقتصادية بالمنطقة. بدوره قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر لغرفة مكة المكرمة، ولكافة القطاعات التجارية والاقتصادية بالمنطقة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن ملامح استراتيجية العمل ورؤية غرفة مكة المكرمة المستقبلية، التي تشمل تنظيم الفعاليات والملتقيات والمناسبات الاقتصادية، وصولا لدعم الاقتصاد الوطني عموما وتجارة أم القرى خصوصا. كما اطلع على خطط دعم الصناعات الاستهلاكية والمنتجات التي تخدم قطاعات الحج والعمرة والضيافة، وتعزيز الصناعات المحلية الخفيفة لتصبح مدينة مكة المكرمة مقرًا لهذه الصناعات. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الغرفة ستعمل وفق استراتيجيتها الجديدة لدعم التكامل التنموي مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مكانة مكة المكرمة التجارية والبيئية المتمثلة في مبادرة مكة الخضراء.

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