الخروج بعد الاختبارات يشغل إدارات المدارس

بعثت إدارات المدارس رسائل توعية لأولياء الأمور بالحرص على أبنائهم عقب أداء الامتحان، ومتابعتهم عقب الخروج من المدرسة والعودة مباشرة إلى المنزل، وذلك حرصا عليهم من المغريات خلال فترة الاختبارات.

ونبهت الإدارات المدارس بالحرص والمتابعة على الأبناء والمساهمة في تهيئة البيئة الصحية لأبنائهم الطلاب عند الاختبار، والاستعداد له مع الحرص على تجنب المنبهات والنوم المبكر، وأشارت إلى تشجيع الأبناء أثناء الاستذكار وإظهار الاهتمام به قبل الاختبارات، وطمأنتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الاختبارات، والحرص على عودة الطالب للمنزل مباشرة بعد انتهاء الاختبار باعتباره من أهم واجبات الأسرة.

ودعت إدارات المدارس من خلال الرسائل التوعوية إلى انتظار أولياء أمور الطلاب أبناءهم خارج المدرسة لاصطحابهم بعد أداء الامتحان وإيصالهم للمنزل، فيما دعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء خلال فترة الاختبارات لتجنيبهم المغريات المسيئة التي قد تستهدفهم هذه الفترة.

في المقابل قامت بعض إدارات الأمن والسلامة المدرسية ممثلة في الأمن المدرسي بالمشاركة بتنظيم السير أمام المدارس ذات الكثافة العالية أمام بوابات المدارس لاستمرار الانسيابية في حركة السير عقب انتهاء الامتحان.

وعملت وزارة التعليم ممثلة بادارات التعليم بالمناطق على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الاول 1444، وأشرفت على جميع المدارس لاستقبال الطلاب في الاختبارات، بينما نوهت الوزارة على الدور التشاركي بين المدرسة والأسرة، إضافة إلى الجانب التعاوني من الجهات الأخرى كالصحة والداخلية، ممثلة بشرط المناطق والمرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق، وذلك لتنفيذ خططها الأمنية والمرورية في فترة الاختبارات، وتيسير الحركة المرورية أمام المدارس وبالتقاطعات، إضافة إلى التواجد الأمني المستمر أمام المدارس.