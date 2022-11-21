هدر ينذر بالسقوط

من جهتها أكدت شركة المياه بأنها طلبت التزويد بالموقع وأرقام التواصل، وستباشر الحالة في أقرب وقت وتعالج الخلل، مطالبة الجميع بمراعاة التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي هدر وتسرب.
وقال المواطن منصور سالم حمرور إن التسرب مستمر، وامتدت المياه للجدار نتيجة خلل بإحدى الشبكات.
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