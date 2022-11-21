هدر ينذر بالسقوط

تواصل الهدر للمياه وعاد يظهر من جديد بمنطقة نجران، وتحديدا بقرية الحضن عندما اشتكى أحد المواطنين من تسرب وهدر مستمر من تحت جدار منزله، منذ قرابة الشهر منذرا بسقوط الجدار، مشكلا خطرا ذريعا على أسرته وأطفاله رغم تقديمه العديد من البلاغات.

من جهتها أكدت شركة المياه بأنها طلبت التزويد بالموقع وأرقام التواصل، وستباشر الحالة في أقرب وقت وتعالج الخلل، مطالبة الجميع بمراعاة التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي هدر وتسرب.

وقال المواطن منصور سالم حمرور إن التسرب مستمر، وامتدت المياه للجدار نتيجة خلل بإحدى الشبكات.