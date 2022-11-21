البيئة من حولنا بالمدينة

وقالت المدير الإداري لمركز تمكن الشامل للتوحد نجوى الصاعدي «إن مشاركة أطفالنا في المبادرة من أجل تعزيز مفهوم البيئة الزراعية لدى الأطفال»، مشددةً على أنه لا بد من مشاركة الأطفال بالأعمال التطوعية البيئية، مما يعزز لدى الطفل روح الانتماء والاقتداء بوالديه وغيرهم من النماذج الصالحة، وأبانت أن تلك المبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة.
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