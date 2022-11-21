البيئة من حولنا بالمدينة

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة مبادرة «البيئة من حولنا» لتعزيز مفهوم البيئة الزراعية لدى الأطفال، وذلك بمشاركة مركز «تمكين» الشامل للتوحد وعدد من المراكز الاجتماعية.

وقالت المدير الإداري لمركز تمكن الشامل للتوحد نجوى الصاعدي «إن مشاركة أطفالنا في المبادرة من أجل تعزيز مفهوم البيئة الزراعية لدى الأطفال»، مشددةً على أنه لا بد من مشاركة الأطفال بالأعمال التطوعية البيئية، مما يعزز لدى الطفل روح الانتماء والاقتداء بوالديه وغيرهم من النماذج الصالحة، وأبانت أن تلك المبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة.