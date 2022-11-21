عبدالإله المالكي: متحمسون لبدء المباراة من الآن ولايمكننا الانتظار إلى غد

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تحدث عبدالإله المالكي لاعب المنتخب السعودي، عن المواجهة المرتقبة غدًا ضد الأرجنتين الأول لكرة القدم، ضمن منافســات الجــولة الأولي من دور المجـموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال عبدالإله المالكي لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجـــهة الأرجنتين: “استعدينا بشكل جيد، ونتمنى تقديم أداءا مشرفا، كما أننا جدًا متحمسون لبدء المباراة من الآن ولايمكننا الانتظار إلى غد”.

وأضاف نجم منتخب الأخضر، قائلًا: “منتخب الأرجنتين قوي جداً ومرشح للقب، ونحن كلاعبين متحمسون للمواجهة، وجمهورنا غداً سيجعل فرصتنا أكبر لتقديم أداء جيد”.

وفي نفس السياق، أشار رينارد إلى قوة المجموعة، قائلًا: “نعرف مدى صعوبة المونديال ونملك ما يكفي من الحماس والتحفيز لخوض منافساته، وعملنا بجد لمدة أعوام من أجل المشاركة وسعداء بإنطلاقة البطولة”.

ويقع المنتخب السعودي، في المجموعة الثالثة مع منتخبات “الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك”، حيث تفتتح هذه المجموعة مبارياتها غدًا الثلاثاء، حيث انطلق المونديال أمس الأحد بمباراة قطر “البلد المستضيف”، ونظيره الإكوادور.

ومن المقرر، أن تنطلق مواجهة السعودية ضد منتخب الأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف لقاء الأخضر والتانجو في الجولة الأولي ضمن منافسات المجموعات لمونديال قطر ستاد لوسيل.

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Source almnatiq

