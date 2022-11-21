وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية” (فيديو)

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أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، تدشين الهوية الموحدة لـ “شتاء السعودية”.
وأشار إلى أن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله، وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه.
وأوضح أن هذا الموسم سوف يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة، بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة المملكة.
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Source akhbaar24
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