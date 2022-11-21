المالكي: مستعدون لمواجهة الأرجنتين.. وسنحظى بدعم كبير من جماهيرنا

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شدد لاعب وسط المنتخب السعودي عبد الإله المالكي على ثقته في قدرات الأخضر قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين. وقال المالكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “حضرنا بصورة جيدة لهذه البطولة ونسعى لتشريف الكرة السعودية”. وشدد “المباراة الأولى مهمة ونحن مستعدون لمواجهة الأرجنتين وسنحظى بدعم كبير من جماهيرنا”. ويلعب المنتخب السعودي ضد المنتخب الأرجنتيني غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

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