بعد تهديد “فيفا”.. قادة 7 منتخبات يتخلون عن “شارة دعم المثليين”

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قررت 7 اتحادات أوروبية في بيان مشترك اليوم الاثنين أن قادة إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك تخلوا عن ارتداء شارة لدعم المثليين خلال كأس العالم بعدما وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحذيرا بمنح بطاقة صفراء لأي لاعب مخالف.

وكان “فيفا” قد هدد في وقت سابقر بمنح إنذار إلى أي لاعب يضع الشارة متعددة الألوان التي تم تقديمها باعتبارها تدعم التنوع والشمول.

وتحدث هاري كين قائد إنجلترا عن رغبته في وضع الشارة في مباراة إيران اليوم الاثنين في المجموعة الثانية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان قبل ساعات من انطلاق المواجهة باستاد خليفة الدولي “الفيفا كان واضحا تماما بتطبيق عقوبات رياضية لو وضع قادتنا الشارة خلال المباراة.

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وأضاف:” كاتحاد وطني، لا يمكن أن نضع اللاعبين في موقف حيث يمكن أن يتم تطبيق عقوبات عليهم من بينها الإنذارات، لذا طلبنا من قادتنا عدم وضع الشارة في مباريات كأس العالم”.

وتابع: “اليوم نشعر بالخيانة. اليوم نشعر بالخزي من منظمة أظهرت قيمها الحقيقية بمنح بطاقة صفراء للاعبين وبطاقة حمراء للتسامح”.

ومن جانبه الاتحاد الهولندي في بيان “أنت لا تريد أن تبدأ المباراة بتلقي بطاقة صفراء، لهذا السبب فنحن كمجموعة عمل في اليويفا وبقلب مثقل… قررنا التخلي عن خطتنا”.

وأشار الاتحاد الهولندي إنه “محبط بشدة” من موقف الفيفا، وأكد أنه لن يدع الأمر يمر بسهولة.

وأضاف “هذا يتنافى تماما مع روح الرياضة التي توحد الملايين. نحن إلى جانب بعض الدول الأخرى سننظر عن كثب في علاقتنا مع الفيفا”.



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Source akhbaar24

