عاجل.. رينارد يوجه رسالة خاصة لـ “ولي العهد” قبل مواجهة الأرجنتين

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وجه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، رسالة عاجلة لـ “ولي العهد”، الأمير محمد بن سلمان، قبل المواجهة المرتقبة غدًا ضد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ضمن منافســات الجــولة الأولي من دور المجـموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الفرنسي رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الأرجنتين: “أشكر سمو ولي العهد على الكلمات المشجعة والإيجابية، التي قدمها لنا، ومن المهم أن نسمع مثل هذه الكلمــات من القائد قبل المونديال”.

وفي نفس السياق، أشار إلى قوة المجموعة، قائلًا: “نعرف مدى صعوبة المونديال ونملك ما يكفي من الحماس والتحفيز لخوض منافساته، وعملنا بجد لمدة أعوام من أجل المشاركة وسعداء بإنطلاقة البطولة”.

ويقع المنتخب السعودي، في المجموعة الثالثة مع منتخبات “الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك”، حيث تفتتح هذه المجموعة مبارياتها غدًا الثلاثاء، حيث انطلق المونديال أمس الأحد بمباراة قطر “البلد المستضيف”، ونظيره الإكوادور.

ومن المقرر، أن تنطلق مواجهة السعودية ضد منتخب الأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف لقاء الأخضر والتانجو في الجولة الأولي ضمن منافسات المجموعات لمونديال قطر ستاد لوسيل.

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Source almnatiq

