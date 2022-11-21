“بوليفارد وورلد” تمنح الزوار رحلة إلى أمريكا وشوارع هوليوود

︎

.



تمنح منطقة “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، اليوم (الإثنين)، الزوار، خيارات ترفيهية مميزة، ومنها “التلفريك” الذي سيحلق بهم فوق معالم شهيرة من مختلف أنحاء العالم داخل الرياض.

وتعكس “بوليفارد وورلد” في منطقة أمريكا تصميمًا يماثل شوارع هوليوود ويضم مجسمات واستوديوهات لأشهر الأفلام الأمريكية، حيث يضفي للزائر إحساسًا رائعًا من التجول في هوليوود إلى تذوق الأطعمة التقليدية واستكشاف المأكولات حول العالم.

كما أنها توفر للزوار عبر متاجر التسوق أحدث الأزياء والماركات العالمية الأمريكية، إلى جانب الألعاب الحماسية، مثل لعبة تاكسي مانيا المثيرة وسط مشاهد مقتبسة عن تقاليد البلدان وفنونها وعادات عيش سكانها عن قرب.

وتعد بوليفارد وورلد تجربة حصرية يخوضها الزوار في منطقة مليئة بعناصر الدهشة والمتعة والترفيه وسط استكشاف العالم وأبرز معالمه، مثل قوس النصر في باريس وهرم “تشيتشن إيتزا” في المكسيك وغيره من الحضارات العالمية.

وتتميز المنطقة بوجود أكبر بحيرة صناعية في العالم بقوارب وغواصات لأول مرة في موسم الرياض، كما أنها تضم أكبر مسرح كروي في العالم ” ذا سفير” مع تلفريك يربط بوليفارد وورلد بمنطقة بوليفارد رياض سيتي بطول 1.2 كلم، ويمكن حجز تذاكر الحضور عبر الرابط التالي.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

