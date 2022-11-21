شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيغيب ميسي عن مباراة السعودية القادمة فى كأس العالم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواردت بعض التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، تؤكد إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مران منتخب الأرجنتين الأخير، الشئ الذي قد أثار الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة السعودية القادمة، قبل أن تشير بعض المصادر داخل المعسكر الأرجنتيني تؤكد لحاق اللاعب بالمباراة القادمة بصورة طبيعية.

وذكر تقرير الصحفي استون ايدول أنه لا يوجد أي إصابة لليونيل ميسي مثلما تردد فى الساعات الأخيرة، حيث أن فى قمة تركيزه الحالية، ومستعد بشكل كامل لخوض مواجهة السعودية دون أدني مشاكل، ليطمئن الجمهور الأرجنتيني بشكل كبير، والذي كان يتخوف من غياب اللاعب.



رينارد يؤكد صعوبة مواجهة الأرجنتين

وفى سياق متصل، تحدث المدرب الفرنسي هيرفي ريناد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن مواجهة الأرجنتين المقبلة، حيث أكاد أنها مواجهة صعبة بكل تأكيد أمام أحد المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب، ولكن شدد على إستعداد فريقه الجيد للمباراة، والتى يسعي من خلالها لتحقيق المفاجأة.



موعد مباراة الأرجنتين والسعودية القادمة

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي نظيره منتخب الأرجنتين غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.