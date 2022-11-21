الكشف عن موعد عودة هنريكي لتدريبات الاتحاد

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ينتظر الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو عودة لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي للمشاركة في تدريبات فريقه. ومن المقرر أن يعود برونو هنريكي لتدريبات الاتحاد بعد غد (الأربعاء) عقب تعافيه من الإصابة العضلية. ويواصل نادي الاتحاد تحضيراته في المعسكر الخارجي الجاري في مدينة دبي الإماراتية.

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