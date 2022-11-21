أمير حائل يدشّن مشروع تحول إمارة المنطقة إلى أساس الاستحقاق المحاسبي ‏

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المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم, مشروع تحول إمارة المنطقة إلى أساس الاستحقاق المحاسبي, بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ, وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة المالية مركز الاستحقاق المحاسبي.
واطلع على عرض آليات تنفيذ المشروع قدمه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فؤاد الغصاب, ثم شاهد عرضاً مرئياً عن تحول إمارة المنطقة إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
ونوه سمو أمير حائل في ختام التدشين بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة -أييدها الله- والمتابعة من سمو وزير الداخلية لكل ما يسهم في تطوير العمل في إمارات المناطق وتحسين الأداء إلى الأفضل, مشيداً بالعمل التكاملي والجهود القائمة في وزارة الداخلية ووزارة المالية وإمارة المنطقة للإسهام في هذا التحول الإيجابي المتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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Source almnatiq
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