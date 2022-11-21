أمير تبوك يبارك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي

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بارك أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي.

وهنأ الأمير فهد وكيل الإمارة والمسؤولين بإدارة فريق المعلومات وأهالي المنطقة على هذا الإنجاز والجهد المبذول للوصول بالخدمات التقنية بالإمارة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال، مبيناً أنهم حققوا تميزاً هذا العام بعد حصولهم على المركز الأول.

ونوه بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة محمد الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة.





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Source akhbaar24

