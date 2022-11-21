- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
︎
.
بارك أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي.
وهنأ الأمير فهد وكيل الإمارة والمسؤولين بإدارة فريق المعلومات وأهالي المنطقة على هذا الإنجاز والجهد المبذول للوصول بالخدمات التقنية بالإمارة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال، مبيناً أنهم حققوا تميزاً هذا العام بعد حصولهم على المركز الأول.
ونوه بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة محمد الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يبارك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.