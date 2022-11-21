غرفة حائل تقيم لقاء ريادة الأعمال بحضور رواد ورائدات الأعمال

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المناطق_حائل

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بحائل أمس لقاء مفتوحاً لريادة الأعمـال، مع رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال رياض الزامل، بحضور رئيس غرفة حائل هاني الخليفي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورواد ورائدات الأعمال بالمنطقة.

وتناول اللقاء ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات والاستثمار فهم بالمنطقة، وعن الحلول لبعض المعوقات التي تعترض طريقهم في نجاح مشاريعهم الريادية.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال خلال اللقاء عن توقيع مذكرة التفاهم مع إحدى الشركات لإنشاء صندوق حائل الواعد لريادة الأعمال، مبيناً أن هناك خمسة صناديق استثمارية واعدة في خمس مناطق في المملكة أحدها في حائل يعنى برواد ورائدات الأعمال وهدفه الاستثمار بالمشروعات الريادية في المنطقة.

بدوره أشاد رئيس غرفة حائل هاني الخليفي بهذا اللقاء, وأنه ثري بالمعلومات والتجارب التي تحدث عنها رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه اللقاءات لها أثر إيجابي على رواد ورائدات الأعمال وستسهم غرفة حائل في ما يخدم هذه الفئة وجميع قطاع الأعمال بالمنطقة.

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Source almnatiq

