صندوق التنمية الزراعية يحصد المركز الخامس بالقطاع المالي الاقتصادي في قياس التحول الرقمي 2022

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المناطق_الرياض

حقق صندوق التنمية الزراعية المركز الخامس على مستوى القطاع المالي الاقتصادي في قياس التحول الرقمي بالمملكة، وذلك إثر إعلان نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2022م خلال ملتقى الحكومة الرقمية.

ويُعد تحقيق الصندوق للمركز الخامس في هذا القطاع الذي يضم أكثر 28 جهة حكومية إنجازًا جديدًا للصندوق في مجال التحول الرقمي، حيث حقق الصندوق أيضًا المركز الثامن عشر على مستوى أعلى الجهات الحكومية ضمن مرحلة التكامل من أصل 217 جهة حكومية بقفزة نوعية من 61% إلى 88%، في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر.

وجاءت نتيجة الصندوق في قياس التحول الرقمي العاشر بنسبة 88%، وهي حاصل تحقيق الصندوق لنسبة 100% في نتيجة المؤشر الأول (المعايير المستمدة من القرارات والأوامر السامية والتعاميم)، ونسبة 84% في نتيجة المؤشر الثاني (معايير التحول الرقمي).

ويسعى الصندوق إلى المساهمة في التحول الرقمي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز أنظمة تقنية المعلومات وأتمتة العمليات، والالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى تحقيق متطلبات الأمن السيبراني.

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Source almnatiq

