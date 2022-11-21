مصر: نقيب المهن التمثيلية ينفي إصابة الفنان رامز جلال بالعمى

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أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أنه تواصل مع الفنان رامز جلال، وهو بصحة جيدة، نافيًا ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

وعبر زكي في تصريحات وفقًا لموقع “ET”عن انزعاجه واستيائه من انتشار مثل هذه الشائعات عن الفنانين، وتداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من مصدرها، إذ إنها تُثير المخاوف والقلق لأسرة الفنان نفسه.

ومن جهتها، أوضحت مسؤولة الملف الصحي بالنقابة، الفنانة نهال عنبر، أنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا توجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، مرجحة أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



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Source akhbaar24

