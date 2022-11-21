لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل.

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

مساعد مدير الذكاء الاصطناعي.أخصائي تأهيل الشريك.مدير المشتريات.أخصائي المشتريات.مساعد مدير الجدوى والاستثمار.مدير الشريك Onboarding.أخصائي تأهيل الشريك.مدير التطوير.مدير الإنشاءات.مدير المشروع.وغيرها

طريقة التقديم:

أوضحت البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

