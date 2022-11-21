لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة بعدة مدن بالمملكة

︎ . تعلن وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات التقنية والإدارية، وفقاً للمواعيد والتفاصيل الموضحة. وظائف شاغرة بوزارة الصحة وكشفت وزارة الصحة عن عدة وظائف شاغرة مع توضيح كافة الشروط التي يجب الاطلاع عليها قبل الدخول على رابط التقديم. المسميات الوظيفية: المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط)الوصف الوظيفي يضمن تحديد أحداث العدوى والتخلص منها في الوقت المناسب ويدعم تحليل بيانات العدوى المعقدة والاتجاهات لتحديد مبادرات التحسين.يشرف على تطوير المستشفيات / المكونات ، وتنفيذ وتقييم خطط الوقاية / مكافحة العدوى الخاصة بهم ويساعد في تنسيق البرامج مع المجتمعات الأكبر.تسهيل وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تحكم الوقاية من العدوى والأمراض المعدية ومكافحتها ، بالتعاون مع جميع المجالات.يضمن السياسات والإجراءات الامتثال للمعايير / المتطلبات التنظيمية الحالية.يعمل مع المستشفيات / مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحديد المناطق المعرضة للخطر سنويًا ويستخدم هذه المعلومات عند وضع أهداف الجودة السنوية للنظام / المستشفى.يحدد تكتيكات النظام للوقاية من العدوى / السيطرة عليها ويراقب الأنشطة حول الإجراءات.تقديم برنامج مكافحة العدوى المعتمدتقييم تأثير جميع السياسات والخطط الحالية والجديدة على HAI ، وتقديم توصيات للتغييرمواجهة عدم الامتثال للبروتوكولات والتوجيهات المحلية والوطنية المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها ، إزالة التلوث ووصف مضادات الميكروبات والتنظيفأبلغ عن HAI المؤهلات والخبرة الخبرة المطلوبة ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع مجلس الإدارة / ، بما في ذلك سنتان (2) فيمجلس إداري سعودي أو ما يعادلها في الطب الباطنيزمالة الأمراض المعدية للأطفال، خبرة لا تقل عن سنتين (2) في برنامج الوقاية من العدوى في مستشفى الرعاية الحادةشهادة دولية أو وطنية في مكافحة العدوى – للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:- (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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