في أجواء أسرية بعيداً عن الأضواء.. “بايدن” يحتفل بعيد ميلاده الثمانين

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في أجواء أسرية بعيدة عن الأضواء، احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الثمانين، الأحد، ليصبح أول رئيس ثمانيني يخدم في البيت الأبيض.

ونشرت السيدة الأولى جيل بايدن، صورة على حسابها بـ”تويتر”، لأفراد عائلة الرئيس الأمريكي وهم يجلسون على طاولة بينما كان الرئيس يطفئ شمعة عيد الميلاد.

وقالت جيل بايدن في تغريدة أرفقت معها الصورة: “احتفال عيد ميلاد مثالي مليء بالكثير من الحب، مع كعكة جو المفضلة- جوز الهند”.

كما نشرت جيل بايدن عصر الأحد، على “تويتر”، رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانها مع الرئيس الأمريكي وهما يرقصان معاً.

وكتبت السيدة الأولى في تغريدتها: “لا أريد أن أرقص مع أيّ شخص آخر. عيد ميلاد سعيداً جو! أحبّك”.

وجو بايدن الذي يثير عمره جدلاً لا سيّما وأنّه يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يُحِط هذه المناسبة بأيّ أجواء احتفالية أخرى، سوى ما نشرته السيدة الأولى.





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Source akhbaar24

