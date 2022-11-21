- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
في أجواء أسرية بعيدة عن الأضواء، احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الثمانين، الأحد، ليصبح أول رئيس ثمانيني يخدم في البيت الأبيض.
ونشرت السيدة الأولى جيل بايدن، صورة على حسابها بـ”تويتر”، لأفراد عائلة الرئيس الأمريكي وهم يجلسون على طاولة بينما كان الرئيس يطفئ شمعة عيد الميلاد.
وقالت جيل بايدن في تغريدة أرفقت معها الصورة: “احتفال عيد ميلاد مثالي مليء بالكثير من الحب، مع كعكة جو المفضلة- جوز الهند”.
كما نشرت جيل بايدن عصر الأحد، على “تويتر”، رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانها مع الرئيس الأمريكي وهما يرقصان معاً.
وكتبت السيدة الأولى في تغريدتها: “لا أريد أن أرقص مع أيّ شخص آخر. عيد ميلاد سعيداً جو! أحبّك”.
وجو بايدن الذي يثير عمره جدلاً لا سيّما وأنّه يفكّر بالترشّح لولاية جديدة، لم يُحِط هذه المناسبة بأيّ أجواء احتفالية أخرى، سوى ما نشرته السيدة الأولى.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر في أجواء أسرية بعيداً عن الأضواء.. “بايدن” يحتفل بعيد ميلاده الثمانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.