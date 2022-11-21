استشاري: التوتر والضغط النفسي من أسباب ارتفاع الكوليسترول

︎ . المناطق_متابعات حذر استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من مخاطر التوتر على الصحة. وأضاف النمر، عبر تويتر، أن التوتر المستمر والضغط النفسي وكثرة التفكير حوله من أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار. ويحذر الأطباء من مخاطر التوتر على الصحة؛ لأنه يدعم قيام نخاع العظم لخلايا الدم البيضاء بكميات كبيرة، تتجمع بقيتها في جدران الأوعية الدموية الداخلية؛ ما يؤدّي إلى ضيق في مجرى الدم، وانسداد الأوعية الدموية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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