زلزال قوي يهز جزيرة كريت باليونان ولا أنباء عن أضرار

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وقع زلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار.
وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية إن الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل القاهرة في مصر.
كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقا إلى 5.4 درجة.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.
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Source akhbaar24
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