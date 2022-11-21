زلزال قوته 5.4 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة كريت باليونان صباح اليوم. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترات. ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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