أمانة الطائف تدعم برنامج الأمطار والسيول بــ 50 فرقة ميدانية وآليات حديثة

︎ . المناطق_الطائف دعمت أمانة الطائف برنامج احتواء أخطار الأمطار وتصريف مياه السيول بـ50 فرقة ميدانية وآليات حديثة لإتخاذ العديد من الإجراءات المعززة للتعامل مع موسم الأمطار، بما يحقق مستهدفات البرنامج. وأجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها, وتأمين الآليات والمعدات الحديثة لفرق الأمطار والسيول، وتنفيذ أعمال الصيانة لمضخات الانفاق لضمان مرونة الحركة المرورية داخلها خلال الحالات المطرية. كما نفذت الإدارة العامة للتشغيل أكثر من 1500 مهمة عمل ضمن برامج لنظافة للعبارة الرئيسية بوادي وج وسط المدينة وأيضا العبارات المفتوحة والصندوقية في بأنحاء المحافظة وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار لمداخل العبارات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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