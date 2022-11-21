“فهد الطبية” تنصح بهذه الطرق للتعامل مع مزاجية الطفل في الأكل

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نصحت مدينة الملك فهد الطبية، بمجموعة من الطرق حول كيفية التعامل مع مزاجية الطفل في الأكل بشكل صحيح دون أن يتم إجباره.

وأوضحت المدينة، أن تلك الطرق تتضمن تنظيم أوقات الوجبات، مع تقديم الطعام للطفل من 10 إلى 15 مرة حتى يعتاد عليه، وتناول العائلة أطعمة صحية، واللعب لتحفيزه على الأكل، وإشراكه في إعداد الوجبات، ووضع طعام جديد.

ونوهت إلى أن الطرق تشمل أيضاً تقديم منكهات طبيعية لترغيب الأطفال، وتقديم الطعام على شكل أصابع، لافتةً إلى أنه إذا كان وزن الطفل ضعيفاً مقارنةً مع الأطفال في عمره فقد يحتاج إلى أخصائي تغذية لمساعدة الأم على زيادة وزنه.





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Source akhbaar24

