تحذيرات من تسبب قرارات “ماسك” في تأثر خدمات تويتر خلال كأس العالم

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حذر مطلعون وعاملون سابقون بشركة “تويتر”، من إمكانية أن يواجه موقع التواصل الاجتماعي الشهير أزمة خلال بطولة كأس العالم في ظل عدم القدرة على التعامل مع الطفرات المرورية خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي فرضها إيلون ماسك.

وقال أحد الموظفين السابقين وفقاً لصحيفة “الغارديان”، إن موقع “تويتر” قد يواجه حدوث انقطاع كبير يؤدي إلى تعطيل الموقع أثناء كأس العالم، منوهاً إلى أن فريق المنصة على دراية بأعطال راقبوها مؤخراً بحثاً عن مشكلات مثل ضغط الحركة على الموقع وانقطاع الاتصال بمركز البيانات.

وأضاف أنه خلال أيام المونديال الطويلة قد تقع حوادث في الموقع مثل استجابة بطيئة أو غير صحيحة أو خدمة غير مكتملة، مشيراً إلى أن احتمالية وقوع تلك الأخطاء تصل إلى نسبة 90%.



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Source akhbaar24

