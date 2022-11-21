أبرز أرقام مباراة قطر والإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم 2022

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سجلت مباراة المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري في افتتاح نهائيات بطولة كأس العالم 2022، مجموعة من الأرقام والتي يعد بعضها تاريخياً.

وصل عدد الحضور الجماهيري للمباراة الافتتاحية إلى 67372 مشجعاً داخل إستاد البيت، فيما سجل المنتخب القطري أول مشاركة له في تاريخ البطولة التي انطلقت في العام 1930.

وسجل اللاعب إينر فالنسيا، أول هدف وأول ضربة جزاء في مونديال 2022، كما نال سعد الشيب حارس مرمى قطر أول بطاقة صفراء في البطولة في الدقيقة 15.

وبلغت نسبة استحواذ المنتخب القطري في المباراة 40 % مقابل 46 % للإكوادور، و14 % في المنافسة بينهما، بينما كانت حالات التسلل 7 منها 3 للمنتخب القطري، أما المخالفات فكانت 30 مخالفة بواقع 15 لكل منتخب، وأما الضربات الركنية فواحدة لقطر و3 للإكوادور.



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Source akhbaar24

